Патяшина назвала долю татарстанцев, у которых нашли антитела к COVID-19

В Татарстане наблюдается снижение зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией — у части жителей выявили антитела к COVID-19. Об этом сообщила на совещании в Доме правительства глава управления Роспотребнадзора по РТ, главный государственный санитарный врач по Татарстану Марина Патяшина.

По ее словам, за последние 10 дней регистрировалось по 50−55 случаев инфекции ежедневно. Сегодня третий день, когда регистрируется менее 50 случаев, отметила Патяшина. Темп прироста новых случаев заболевания на этой неделе составил менее 1,5%.

При этом, по данным Роспотребнадзора РТ, неодинаковая ситуация по COVID-19 складывается в районах республики. Выше среднереспубликанского уровня заболеваемость коронавирусной инфекцией в 14 районах, в остальных — показатели ниже среднереспубликанских, при этом в 18 районах заболеваемость можно охарактеризовать как низкую.

Продолжается активное тестирование населения на иммунитет к новой коронавирусной инфекции в 9 частных лабораториях. С 28 мая анализ на антитела сдали 6 066 человек. Из них 4 680 — только на этой неделе. Патяшина отметила, что у 298 человек выявлены антитела (это 5% от всех, кто сделал соответствующий тест).

Главный санврач РТ напомнила, что Татарстан выбран Роспотребнадзором в числе 22 регионов как пилотный для изучения популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. В июне планируется провести исследования на наличие антител у 2 800 человек в 7 возрастных категориях в 16 районах республики.

«Результаты позволят нам оценить уровень защиты населения от этой инфекции», — отметила Патяшина.