Почти треть медиков в Москве переболели коронавирусом

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При повторном обследовании московских медиков почти треть из них сдали положительный тест на антитела к коронавирусу, то есть переболели им. Об этом на брифинге рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

По ее словам, тестирование проводилось методом иммуноферментного анализа (ИФА). Обследованы 15,5 тысячи медиков в 60 медицинских учреждениях. На первом этапе антитела найдены у 16,5 процента, на втором — у 32,4 процента, причем у 21 процентов повторно.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что по итогам тестов в 46 регионах России антитела к коронавирусу выявлены у 14 процентов населения.

Для Москвы показатель выше — по итогам анализов у 165 тысяч жителей выяснилось, что переболели и сформировали иммунитет 17,4 процента жителей.

По состоянию на 13 июня в России за весь период выявлено 520 129 случаев заболевания. Умерли 6 829 человек, вылечились 274 641 человек. За последние сутки в России выявили 8706 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, большинство — в Москве и Московской области.

Голикова отметила, что пик заболеваемости коронавирусом в России пришелся на 11 мая, когда в стране начался выход из режима нерабочих дней.