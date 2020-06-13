На границе ядра и мантии Земли обнаружены ранее неизвестные структуры

Всего было изучено примерно 7 тыс. сейсмограмм, показывающих картину под Тихоокеанским бассейном. Именно замеченные структуры стали причиной отражения сейсмических волн, так как оказались весьма плотными и многочисленными. Ранее ученые смотрели слишком узко, поэтому не понимали многих вещей, отметил автор исследования Доен Ким.

Сейсмические волны, когда натыкаются на образования различной плотности, температуры и состава, изменяют скорость и направление распространения. На основе изменений волн ученые имеют возможность изучить свойства пород, которые находятся глубокого в недрах планеты. Технология изучения очень близка к эхолокации.

Интересно, что примерно на половине записей было замечено эхо, которое образуется на границе ядра и мантии. Это говорит не только о наличии ранее неизвестных структур, но и об их большом количестве. По словам Ведрана Лекича, профессора геологии, ученые полагали, что структуры являются менее распространенными.

Обнаруженные элементы характеризуются также однородностью и раскаленностью. Особенно много образований было зарегистрировано под Маркизскими островами и Гавайями. Специалисты продолжат изучение структур для определения того, какую роль они играют в вопросе строения Земли. Пока что не до конца ясно, вследствие чего образования возникли и как влияют на протекание процессов внутри земного шара.