В Нью-Йорке клещи заражают людей болезнью, чьи симптомы похожи на коронавирус

Как стало известно, на территории Нью-Йорка ползают клещи, которые передают инфекцию, очень напоминающую коронавирус. Здесь важно отметить, что заразиться можно не только в США, но именно там начало возрастать число заболевших.

Заболевание называется анаплазмоз и вызывает его бактерия, которая проникает в организм во время «трапезы» клеща. У человека резко повышается температура, возникает головная боль, озноб, достаточно сильные боли в мышках. Такие же симптомы, по информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США, присущи и для коронавируса.

Самое печальное то, что анаплазмоз – смертельное заболевание. В отличие от коронавируса, где в большинстве случаев достаточно крепкого иммунитета, бактериальное заболевание требует лечения.

Сейчас число жертв особенно быстро увеличивается в северо-восточном районе Нью-Йорка. Именно там многие клещи являются переносчиками смертельной бактерии. У специалистов нет возможности проинформировать людей из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. Также стоит отметить то, что анаплазмоз остается в тени на фоне более частых болезней Лайма и клещевого боррелиоза. Эти заболевания тоже передаются данными животными.

Если кто-то и подцепил анаплазмоз, паниковать не нужно. У медиков имеется всё необходимое для выявления заболевания и его лечения. Главное только – вовремя прийти за медицинской помощью.

Сейчас много людей отправляются на природу, так как устали находиться в четырех стенах во время карантина. Риск заражения смертельным штаммом возрастает.