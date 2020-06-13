67 две смерти Алтайском крае сохраняется стабильный уровень заболеваемости смертности COVID-19

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 67 инфицированных COVID-19, что на одного больше, чем днем ранее. Зарегистрировано два смертельных случая, при этом выздоровело сразу 143 человек, сообщает оперштаб.

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 67 заболевших коронавирусом. Среди заболевших жителей Барнаула – 30 человек, Новоалтайска и Рубцовска – по пять человек, Первомайского района – четверо, Косихинского, Кулундинского, Курьинского, Павловского, Благовещенского районов и Алейска – по два , Каменя-на-Оби, Бурлинского, Залесовского, Ключевского, Калманского, Ребрихинского, Смоленского, Тальменского, Топчихинского, Тогульского, Угловского районов — по одному.

На 13 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2726 человек, излечившихся за весь период 1470 пациентов.

Тяжелобольных в ковидных госпиталях сейчас 35, на аппарате ИВЛ – 13. За прошедшие сутки выздоровело 143 человека. Зарегистрировано два смертельных случая, один из которых от короновируса и один отнесен к иным причинам. За весь период скончались 39 взрослых, в том числе 21 случай от COVID-19, 16 случаев – иные причины смерти, два случая находятся на экспертизе.

На 13 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 788 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 30 063 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 143 984 человек.