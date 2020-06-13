Лавров заявил, что потенциал сотрудничества РФ и ЕС простаивает из-за Запада

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Сергей Лавров

РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что потенциал сотрудничества государства и Европы не реализуется из-за действий Запада. Об этом он рассказал журналу The Revue Politique et Parlementaire.

По его словам, потенциал взаимодействия простаивает, так как Евро-Атлантика столкнулась с кризисом доверия. В результате страдает европейский бизнес.

«Уверен: текущий сценарий далек от того, что имел в виду Шарль де Голль, прекрасно осознававший всю контрпродуктивность и бесперспективность «Европы без России», — отметил министр.

Лавров считает, что в западном сообществе преобладает линия, обозначенная теми, кто, присвоив себе «право вершителей судеб человечества», сделал выбор в пользу натоцентричности, геополитических игр с «нулевой суммой» и логики «ведущий — ведомый».

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