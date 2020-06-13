В Україні зафіксували новий антирекорд – 753 випадки COVID-19 за добу

Підтверджено 30 506 випадків COVID-19, з них 13 976 одужали, 880 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 753 випадки.
Про це інформує Центр громадського здоров’я України.
Усього в Україні 479 111 зразків досліджено методом ПЛР та 75 928 зразків — методом ІФА.
Усього захворювання підтверджено у 2244 дітей та 5446 медиків.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 1369 (851 одужав);
Волинська обл. — 1354 (444 одужали);
Дніпропетровська обл. — 990 (721 одужав);
Донецька обл. — 290 (128 одужали);
Житомирська обл. — 1032 (547 одужали);
Закарпатська обл. — 1583 (682 одужали);
Запорізька обл. — 521 (335 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1695 (1001 одужали);
м. Київ — 3838 (1164 одужали);
Київська обл. — 1961 (711 одужали);
Кіровоградська обл. — 577 (471 одужав);
Луганська обл. — 52 (46 одужали);
Львівська обл. — 2658 (604 одужали);
Миколаївська обл. — 320 (212 одужали);
Одеська обл. — 1081 (423 одужали);
Полтавська обл. — 278 (257 одужали);
Рівненська обл. — 2297 (1274 одужали);
Сумська обл. — 208 (163 одужали);
Тернопільська обл. — 1403 (1011 одужали);
Харківська обл. — 1498 (692 одужали);
Херсонська обл. — 179 (174 одужали);
Хмельницька обл. — 554 (407 одужали);
Черкаська обл. — 536 (356 одужали);
Чернівецька обл. — 3869 (1215 одужали);
Чернігівська обл. — 385 (81 одужали).