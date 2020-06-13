45 новых случаев COVID-19 выявлено в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 3 868. Всего выздоровели 2 813 человек (+7 за сутки). Умерли 11 (за сутки скончавшихся нет). На лечении остаются 1 044 пациента.

По информации оперштаба, все новые случаи контактные: 13 человек госпитализировано, 32 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 24, Набережные Челны — 5, Дрожжановский район — 4. По два новых заболевших выявили в Аксубаевском, Рыбно-Слободском и Высокогорском районах. По одному случаю обнаружили в Арском, Атнинском, Елабужском, Буинском, Сабинском и Тукаевском районах.

Детей среди новых зараженных нет. По три человека заболели в возрасте от 18 до 30 лет и от 70 до 80 лет, 12 — от 30 до 50 лет. По 13 заразившихся обнаружили в возрастной группе от 50 до 60 и от 60 до 70 лет. Одному пациенту — от 80 до 90 лет.

За последние сутки в России выявлены 8 706 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Из них 2 970 (34,1%) не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 114 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 271 человек.

Всего в стране зарегистрировано 520 129 заболевших в 85 регионах, число выздоровевших пациентов увеличилось до 274 641. Умерли 6 829 человек.