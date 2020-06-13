Обоснованные опасения: почему НАТО представляет угрозу России

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Global Look Press

В Россию неоднократно вторгались такие державы, как Польша, Швеция, Франция и Германия, поэтому стране стоит опасаться наступления НАТО — пишет американское издание National Interest. Американские эксперты заявили, что после распада СССР Россия стала более уязвимой, в то время, как ее бывшие союзники — Польша, Венгрия, Румыния, Чехия и Словакия, теперь являются членами Альянса.

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Танковые соединения Западного военного округа РФ были усилены, чтобы защитить границы страны, потому что Россия опасается нападения НАТО, причем — небезосновательно, пишет американское издание National Interest.

Журнал напоминает, что прошлом месяце министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил: западное стратегическое направление остается той областью, которая находится под самой большой угрозой с точки зрения военной безопасности. По его словам, в соответствии с планом действий на 2019–2025 годы, Россия проведет комплексный ряд мер по нейтрализации потенциальных вызовов.

«Отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская Краснознамённая бригада имени 60-летия СССР была включена в состав армии Западного военного округа для выполнения задач по обеспечению обороны РФ на западном стратегическом направлении», — приводит NI сообщение Минобороны России.

В заметке указывается, что на вооружении бригады стоит современное оружие, военная и специализированная техника, например: танки Т-90А , бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины БМП-3, а также системы противовоздушной обороны 9А34 «Стрела-10» и «2С6М Тунгуска».

Кроме того, моторизованная бригада была развернута в Новомосковском административном округе Москвы.

Хотя идея НАТО атаковать Россию может показаться надуманной большинству американцев, у россиян есть основания опасаться вторжения с запада. За последние несколько веков в Россию неоднократно вторгались такие державы, как Польша, Швеция, Франция и Германия, указывают аналитики из США.

По его мнению, после окончания холодной войны и распада СССР Россия во многих смыслах стала более уязвимой по сравнению с Польшей, Румынией, Венгрией, Чехией и Словакией, которые входят в состав НАТО.

«Соединенные Штаты также приняли участие в операции, которую можно рассматривать, как своего рода «вторжение» в Россию во время гражданской войны в 1918 году.

Американская военная интервенция в Архангельске, получившая название экспедиция «Белый медведь», была призвана предотвратить продвижение Германии и помочь вновь открыть Восточный фронт после принятия Россией Брест-Литовского договора. Однако вместо того, чтобы сражаться с немцами, американские солдаты воевали с большевистскими силами», — пишет эксперт Питер Сучиу специально для NI.

«Таким образом, неудивительно, что российский медведь будет точить когти — обновляя свой военно-морской флот и проводя регулярные военные учения, а также разрабатывая новое оборудование, такое как танк Т-14 «Армата» и гиперзвуковые подводные ракеты», — уверены в США.

В материале указывается, что такая военная техника может рассматриваться не как российский наступательный потенциал, а, скорее, как средство сдерживания, чтобы гарантировать, что Россия не столкнется с очередным вторжением с Запада.

Двумя днями ранее сообщалось, что Балтийский флот России провел учения по уничтожению кораблей противника с воздуха в ответ на масштабные маневры стран НАТО в Балтийском море Baltops-2020.

Российские фронтовые бомбардировщики Су-24 и сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30СМ морской авиации — всего более 10 самолетов — нанесли условные удары по надводным целям на морских полигонах.

В начале нынешнего месяца генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все 30 членов альянса должны «оставаться сильными в военном отношении, быть более сплоченными в политическом плане», поскольку Запад беспокоит углубляющееся сотрудничество России и Китая.

Как указал генсек, выступая из Брюсселя посредством видеоконференции, такое поведение Москвы и Пекина представляет угрозу безопасности союзников по Североатлантическому альянсу, поэтому НАТО обязано «реагировать».

У границ России НАТО собирает «ударный кулак», усиливая тем самым военное присутствие в Восточной Европе у российских территорий, отмечала ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова. Однако она предупреждала, что Россия учтет эти действия в своем военном строительстве.

Дипломат подчеркивала, что США наращивают в непосредственной близости от России группировку своих вооруженных сил, используя предлог обязательств перед другими странами-участницами НАТО. Вместе с тем они регулярно увеличивают финансирование соответствующих военных программ.

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов также отмечал, что Москва не стремится к военному доминированию или гонке вооружений.

В то же время, по его словам, России нужен оборонный потенциал, которого будет достаточно, чтобы сдерживать потенциальных противников от агрессии. Глава диппредставительства РФ также признал, что совершенствование вооруженных сил остается безусловным приоритетом России.

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