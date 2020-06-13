Никаких справок: Мишустин упростил выдачу пособий

Госорганы смогут передавать друг другу данные граждан в рамках межведомственного взаимодействия.

Россияне смогут оформлять пособия и другие выплаты без предоставления справок. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Однако, это не означает, что информация о заявителях не будут проверяться и деньги будут выдавать всем, кто пожелает. Данные граждан для оформления выплат государственные органы будут передавать друг другу в рамках межведомственного взаимодействия. Новая система в частности облегчит выплаты пособий в регионах, где о гражданах зачастую просто нет в наличии необходимых сведений. Теперь региональные власти смогут получать информацию из таких органов, как Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Росреестр, Федеральная налоговая служба.

Упрощение выдачи пособий происходит на фоне коронавирусной пандемии, когда значительно сократились возможности оформления различных бумаг из-за ограничительных мер.

Вместе с тем, из-за последствий COVID-19 в России появились новые виды финансовой помощи:

Выплаты в апреле-июне врачам, работающим с коронавирусными пациентами (80 тысяч рублей — врачам стационаров, 50 тысяч — среднему медперсоналу, 25 тысяч — младшему персоналу, 50 тысяч — врачам на скорой помощи)

Единоразовые выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет;

Ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев семья с детьми до трех лет;

Разовые выплаты около 33 тысяч рублей на ребенка от трех до семи лет для нуждающихся семей;

Повышенное пособие для безработных (с 8000 до 12 130 рублей);

Выплаты в 3000 рублей детям безработных родителей;