Reuters: Turkish Airlines отложили возобновление международных рейсов

Авиакомпания должна была возобновить полеты по международным маршрутам 10 июня, после того как с 28 марта из-за ограничений на поездки для предотвращения распространения вируса были приостановлены регулярные пассажирские рейсы, отмечает агентство.

Напомним, что Турция 1 июня в рамках общенационального процесса нормализации, основанного на ограничительных мерах по профилактике COVID-19, возобновила внутренние рейсы.

Министр транспорта Адиль Караисмаилоглу заявил на прошлой неделе, что в настоящее время планируется восстановить перелёты в 40 стран, добавив, что договорённости с 15 странами, таким как Северный Кипр, Греция, Бахрейн, Болгария и Катар уже почти достигнуты. Однако представитель Turkish Airlines сообщил агентству Reuters, что авиакомпания ещё не получила разрешения.

«Мы не можем выполнять международные рейсы на данный момент. Мы ждем разрешения от органов гражданской авиации», — сказал чиновник.

Между тем, по данным T24, генеральный директор Билал Экши, заявил в среду, что международные рейсы возобновятся 11 июня.

Накануне акции Turkish Airlines выросли на 0,56% в соответствии с ростом основного индекса BIST 100, отмечает Reuters.