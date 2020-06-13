Нил Армстронг признался, что некоторые кадры высадки на Луну были смонтированы

Нил Армстронг ступил на поверхность нашего природного спутника 21 июля 1969 года. Напарником Нила был Базз Олдрин. Сам факт высадки астронавтов никто не отрицает, а вот к кадрам, сделанным якобы на Луне, имеется множество вопросов.

Когда астронавты возвращались на Землю, произошло ЧП: команда столкнулась с нехваткой топлива. Проблему решили путем ручного управления кораблем.

В 2011 году Армстронг, которому был 81 год, дал некоторое интервью, будучи в Австралии. Он отметил, что люди, особенно определенная их часть, жить не могут без заговоров. Мужчина заявил, что кто-то рано или поздно повторит полет и найдет на Луне камеру, которая была забыта. Это и будет доказательство абсолютно всем догадкам.

Журналист Алекс Малли поинтересовался также об утечке информации, что якобы 800 тыс. сотрудников не смогли сохранить большой секрет фальсификации кадров. Нил Армстронг ответил, что на спуск лунного модуля ушло 12 минут 32 секунды, тогда как на видео показано только три последние минуты. Ответ получился неоднозначным.

Имеется немало фактов, указывающих на монтаж и студийную съемку. Теории заговора вряд ли когда-то прекратятся, ведь поводов для их появления предостаточно. Нил сам заявил о потере камеры на Луне, а миру нужно было показать, как всё проходило.