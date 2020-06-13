Алтайское Заксобрание июня даст старт предвыборной кампании трех округах

Депутаты Алтайского Заксобрания все же приняли решение о проведении дополнительных выборов на трех округах, которые по разным причинам остались без представительства. Несмотря на то, что часть депутатов проголосовала «против», большинство все же поддержало довыборы. Избирательная кампания стартует уже 16 июня. Об итогах голосования «Банкфаксу» рассказал председатель парламентского комитета по правовой политике Андрей Осипов.

Как объяснил собеседник, депутаты голосовали методом опроса. 47 народных избранников проголосовали за то, чтобы провести довыборы в АКЗС, 12 выступили против, а пятеро воздержались. Таким образом, большинством голосов проект постановления «О назначении дополнительных выборов депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания по одномандатным избирательным округам № 12, № 26, № 31» был принят. Соответственно, 13 сентября текущего года, в Единый день голосования, на этих территориях пройдет голосование.

Как уточняется на сайте АКЗС, старт избирательной кампании будет дан 16 июня, после официального опубликования постановления АКЗС. Отметим, что отдельные политические силы уже успели обрисовать список потенциальных кандидатов. Так, алтайское реготделение «Единой России» опубликовало список кандидатов, изъявивших желание поучаствовать в партийных праймериз. Другие парламентские партии имеют свои, менее публичные процедуры выдвижения, и пока не раскрывают возможную «колоду».

Отметим, что многие депутаты, притом не только оппозиционные, высказывались против того, чтобы проводить дополнительные выборы за год до окончания сроков полномочий действующего созыва АКЗС. Они отмечали, что в таких условиях траты на выборную кампанию из бюджета выглядят нецелесообразными, учитывая, что в парламенте есть кворум, и отсутствие трех человек не может критично сказаться на работе органа. Похожее мнение высказывал и председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко. В то же время нельзя было допустить, чтобы три округа остались без представительства.

Напомним, что избирательный округ № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы) представлял Валерий Гуминский, который весной текущего года добровольно сложил с себя полномочия. Округа № 26 (часть Октябрьского района Барнаула) и № 31 (часть Бийска) представляли Андрей Волков и Ирина Теплова соответственно. В их отношении вступили в силу обвинительные приговоры по уголовным делам.