МЧС продолжает ликвидировать пожар на газохранилище в Казани. Введен режим ЧС

Пожарные продолжают ликвидировать последствия взрыва на газохранилище в Казани, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ. По состоянию на 7:00, для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации, был введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

«На данный момент проводится перекачка газа в резервную емкость. Сейчас персоналом объекта разрабатывается технологическая схема отглушки манометрических сборов. После проведения всех работ пожар будет локализован», — прокомментировал ситуацию заместитель начальника ГУ МЧС РФ по РТ Константин Чанышев.

Напомним, накануне вечером в Казани на улице Северо-Западной, 10 в наземном газохранилище произошел взрыв. По данным ГУ МЧС РФ по РТ, один человек погиб и двое госпитализированы. Экстренные службы ликвидируют пожар, которому был присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных.

Горение происходило в резервуаре 2-й группы объемом 170 куб. метров, в каждой группе по 8 резервуаров. Существовала угроза распространения огня на соседние резервуары. На месте пожара разворачивались штаб пожаротушения и оперативная группа территориального органа на подвижном пункте управления. Всего привлекалось — 199 человек и 58 единиц техники.

Прокуратура Московского района Казани по поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова начала проверку по факту взрыва на казанском газохранилище. СКР по РТ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах».