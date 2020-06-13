Зеленский будет работать в особом режиме из-за коронавируса у его жены

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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Президент Украины Владимир Зеленский начнет работать в особом режиме, потому что у его жены Елены подтвердился коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на офис главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены», — говорится в сообщении.

Офис отмечает, что по Конституции президент не может никому передать свои полномочия.

Ранее стало известно, что у жены Зеленского обнаружился коронавирус. При этом, тесты у президента и детей отрицательные.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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