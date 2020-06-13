«Я не буду и не хочу ею быть!»: жена Игоря Николаева психанула из-за сравнений с Наташей Королевой

Юлию Проскурякову упрекают в том, что с ней композитор перестал создавать хиты.

60-летний певец и композитор Игорь Николаев вот уже 10 лет женат на исполнительнице Юлии Проскуряковой, которая младше его на 23 года. Пара воспитывают 5-летнюю дочь Веронику. Несмотря на то, что уже прошло много лет, пользователи продолжают упрекать Проскурякову и сравнивают ее с со второй женой композитора – певицей Наташей Королевой. По мнению пользователей, с Королевой Игорь Николаев был более продуктивным в творчестве, а с Проскуряковой – ушел в тень. Это обижает третью жену артиста.

«С вами он не написал ни одного шлягера. А ведь он наш маэстро. Подарить дочку – это классно, но на это полстраны способны. А вот быть музой как Наташа Королева… Не дано вам», — написал подписчик.

Тут Юлия Проскурякова «взорвалась». Она отправила поклонников бывшей жены Николаева к ней на страницу и отрезала, что никогда не будет стремиться быть похожей на бывшую музу композитора.

«Отстаньте! Я не Наташа Королева, ею не буду и быть не хочу. У нее есть своя страница — пишите туда. Есть много ностальгических видео, их можно смотреть, сколько хотите! Я проживаю свою жизнь. Живу так, как мне хочется. Не нуждаюсь ни в чьих советах и оценках, правда», — ответила Проскурякова.

Также жене композитора посоветовали не петь, а заниматься дочкой. «Не делайте то, чего не умеете», — дали непрошенный совет комментаторы. Однако за нее заступились поклонники, которые, сравнив вокальные данные Юлии Проскуряковой и Наташи Королевой, отдают предпочтении первой.

Напомним, Игорь Николаев и Наташа Королева были женаты с 1992 по 2001 г. В этот период были выпущены такие песни как: «Дельфин и русалка»», «Такси-такси», «Малиновое вино», «Выпьем за любовь», «Пять причин» и мн.др. Наташа Королева с 2003 года состоит в браке со стриптизером Сергеем Глушко с псевдонимом Тарзан.

Напомним, недавно Наташа Королева вызвала гнев интернет-пользователей, похваставшись маской, расшитой полудрагоценными камнями, стоимостью 300 тысяч рублей. И это на фоне того, как артисты жалуются на отсутствие денег и поддержки от государства.