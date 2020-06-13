Бабаджан: Экономическим данным Турции не доверяют

Бабаджан, который поднялся до вице-премьера в правительстве ПСР, выступил через несколько часов после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган, теперь его политический соперник, уволил 10 высших должностных лиц Турецкого статистического института (TÜIK).

Экономические институты Турции, включая институт статистики, теперь находятся под политическим давлением, считает Бабаджан, возглавляющий Партию демократии и прорыва (DEVA), в интервью Fox TV во вторник.

В президентском указе, опубликованном во вторник в Официальном вестнике страны, Эрдоган указал, что уволил 10 региональных глав TÜIK, в том числе в Стамбуле, в Анталье, в Бурсе, и в Конье. Он не давал никаких объяснений по поводу своего решения.

Бабаджан сказал, что теперь людям ясно, что происходит, когда руководители учреждений не работают в тандеме с правительством.

«Прежде всего, необходимо восстановить доверие к Турции и цифрам. Её репутация должна быть восстановлена», — добавил Бабаджан.

Он напомнил, что за последние два года ПСР сменила главу TÜIK, который отвечает за публикацию данных по инфляции и других ключевых показателей, и управляющего Центральным банком с тщательно подобранными чиновниками. Банковская ассоциация страны управляется главой крупнейшего государственного банка, который Эрдоган, в свою очередь, контролирует в качестве председателя суверенного фонда Турции.

В конце прошлого месяца TÜIK сообщил, что Мухаммед Кахит Ширин сменил Йинала Ягана на посту исполняющего обязанности главы учреждения. Яган, который ранее работал на зятя Эрдогана, министра финансов и казначейства Берата Албайрака, был назначен правительством Эрдогана в 2018 году, но в прошлом году серьёзно пострадал в автомобильной аварии, пишут турецкие СМИ.

Отмечается, что вместе с тем Ширин, нанятый в качестве заместителя главы TÜIK в 2018 году, женат на личной секретарше жены Эрдогана Эмине. Президент выступал в качестве свидетеля на свадьбе супругов в июне прошлого года. Теперь Яган будет работать генеральным директором государственного холдинга Sümer Holding.

Независимость экономических и финансовых институтов Турции была значительно укреплена в рамках кредитного соглашения Международного валютного фонда (МВФ), которое завершилось в 2008 году. В число учреждений, получивших выгоду, входили Центральный банк, которому была предоставлена независимость от политического контроля, и регуляторы, контролирующие рынки капитала Турции и финансовые компании, указывают СМИ.

Издания подчёркивают, что в июле прошлого года Эрдоган издал указ об увольнении управляющего Центральным банком, что побудило многих иностранных инвесторов заявить, что его независимость была фатально подорвана. С тех пор банк снизил процентные ставки с 24% до 8,25%, что ниже уровня инфляции, чтобы поддержать экономическую политику Эрдогана, направленную на рост экономики.

Вместе с тем опасения по поводу независимости экономических институтов Турции и направления её политики ударили по стоимости лиры, которая в начале мая упала до рекордно низкого уровня – 7,269 лиры за доллар. В минувшую среду курс лиры практически не изменился и составил 6,79 лиры за доллар.