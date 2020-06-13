За отставку алтайского министра здравоохранения проголосовали почти 900 человек

Около 900 человек за сутки поддержали уход в отставку министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова. Его репутацию сильно подмочили последние скандалы. Особенно вокруг краевого Центра охраны материнства и детства, а также краевого Диагностического центра.

Дмитрий Попов.

Анна Зайкова, altapress.ru.

Петиция была размещена на сайте change.org вечером 11 июня. Отставку через голосование в Интернете инициировал некий Андрей Иванов. В настоящий момент его поддержали 892 человека.

Выходец из Красноярска Дмитрий Попов за последние месяцы всегда попадают с курируемой медициной в различные неприятности.

Первым громким скандалом стала ситуация вокруг увольнения заслуженных врачей из отделения травматологии и ортопедии в краевом Центре охраны материнства и детства. Им предложили должности санитаров, уборщиков и т.д. Позже минздрав срочно заявил, что никого сокращать в центре не будут, а неэтичной по профессиональной сути предложение нового места работы является всего лишь юридической формальностью. Тем не менее, реорганизация отделения уже имеет негативный информационный фон.

У Диагностического центра 11 июня 2020 года.

Altapress.ru

11 июня врачи краевого диагностического центра устроили тихую забастовку на площади перед своим зданием. Они потребовали от минздрава и руководства центра (его возглавляет ставленница министра Попова главный врач из Красноярска Оксана Лексенкова) объяснить, почему в течение двух месяцев из зарплаты находятся на уровне МРОТ. Внятный ответ ни министр, ни главный врач лично пока нигде не озвучили.

Кроме того, на фоне этой скандальной ситуации в социальных сетях и телеграм-каналах распространяется информация о том, что Лексенкова, мягко говоря, не соответствует занимаемой должности, а ее переезд в Барнаул вслед за Поповым неслучаен.

В петиции об отставке упоминаются и другие «грехи» Дмитрия Попова. В частности, отсутствие лицензии у Рубцовского тубдиспансера, сложившийся на постоянной основе в Алтайском крае дефицит льготных лекарств, непрозрачные процедуры закупок, остановка плановой медицины под влиянием распространения коронавируса и многое другое.

Губернатор края Виктор Томенко пока никак не прокомментировал жесткую критику своего назначенца медицинской общественностью Алтая. В команде действующего губернатора Дмитрий Попов работал и в Красноярском крае, где являлся заместителем министра здравоохранения.

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