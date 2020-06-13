Препарат от коронавируса «Авифавир» начали поставлять в больницы России

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» поставили в больницы РФ первую партию лекарства против коронавируса COVID-19 «Авифавир», сообщила пресс-служба фонда.Первыми препарат получили клиники и фарморганизации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга.В июне в медучреждения России будет поставлено 60 тыс. курсов «Авифавира», если понадобится, то объем производства препарата будет увеличен до 2 млн курсов в год.Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что препарат Авифавир будет выдаваться бесплатно для граждан России по программе ОМС. Он также отметил, что наблюдается спрос на этот препарат, поэтому препарат будут поставлять во все регионы России. Поступили запросы на поставки лекарства из более чем 10 стран.

«Первые результаты клинических испытаний позволяют считать этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире», — заявил Кирилл Дмитроиев.О препарате «Авифавир»«Авифавир» произведен совместным предприятием РФПИ и группы компаний «ХимРар». Это один из двух зарегистрированных в мире препаратов против коронавируса. «Авифавир» — первый в мире препарат на базе Фавипиравира, есть одобрение для лечения коронавируса этим препаратом. Лекарство показало эффективность в клинических испытаниях, так как блокирует механизмы размножения коронавируса.29 мая препарат получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ, «Авифавир» стал первым зарегистрированным в РФ препаратом против коронавируса.3 июня Минздрав включил препарат в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.Купить препарат в аптеках России не получится.