В интернете появилось странное обращение от имени Заворотнюк

Не так давно в телешоу певица Наташа Королева рассказала, что у нее есть сведения о здоровье Анастасии Заворотнюк. Они живут по соседству и, вероятно, певице доподлинно известно, как чувствует себя больная онкологией актриса.Анастасия Заворотнюк: свежие новости на сегодня, 13 июняНапомним, Наташа Королева рассказала в телешоу «Привет, Андрей!», что Анастасия Заворотнюк постепенно выздоравливает. Родственники звезды по-прежнему хранят молчание, лишь просят поклонников молиться за здоровье Насти. «Да, мы рядом живем. Слава богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку», — отметила Королева.

На днях в соцсетях стали обсуждать фотографию и прямую речь самой Заворотнюк. Скорее всего, это фейковое сообщение, ведь известно, что родные актрисы оберегают ее от папарацци, и ее снимки на больничной койке в принципе не могли появиться, тем более в соцсетях. И вот какое «обращение» опубликовано от имени актрисы.»Я устала от сплетен вокруг меня и моей семьи. Да, я больна, да, это неизлечимо, но я держусь из последних сил. Ваши сплетни и доводы — от них мне лучше не становится», — якобы высказалась Заворотнюк.Ранее сообщалось, что врачи спасают Анастасию Заворотнюк новым лекарством из Америки. Актрису выписали из больницы и сейчас она медленно восстанавливается дома.