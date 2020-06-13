13 июня отмечается несколько церковных праздников

Праздник Еремей-бобовник отмечается 13 июня 2020 года (по старому стилю – 31 мая). В церковном календаре это дата почтения памяти двух святых: апостола от 70-ти Ерма (Ермия) Далматского, епископа и мученика Ермия Команского.Праздник церковный сегодня, 13.06.2020Название «бобовник» праздник получил за то, что в этот день принято сажать бобовые, а «распрягальник» – за то, что как раз заканчивался посев, который начался месяцем ранее.Ерм Далматский был одним из семидесяти апостолов, которых Иисус избрал для проповеди. О его жизни почти нет данных. Сохранились лишь общие описания того, что он отправился в Далмацию, где успешно наставлял язычников и обращал их в православную веру. Обладал даром исцеления и предсказания. Перенес многие скорби. Мирно скончался в I веке.Ермий Команский жил в Каппадокийском городе Команы в I–II веках. Во времена правления Антонина для того, чтобы следить за исполнением приказа императора о преследованиях и наказаниях христиан, в город прибыл сановник по имени Себастьян. Первым, кого он встретил, был старец по имени Ермий. Сначала Себастьян пытался лестью убедить христианина отречься от своей веры и принести жертву идолам, но потерпел неудачу. Затем он приказал подвергнуть мученика страшным пыткам в надежде сломить его волю. Но увидев, как стойко и смиренно Ермий перенес их, чтобы не признавать поражения, обезумевший сановник собственной рукой отрезал голову страдальца. Тело святого Ермия тайно похоронили христиане.

Православный праздник сегодня, 13 июняПо церковному календарю 13 июня поминают мученика Философа, пострадавшего за веру в Александрии во время правления императора Декия (249-251).Юношу принуждали отречься от веры, но он оставался непоколебимым. Тогда язычники решили склонить его ко греху – Философа привели в цветущий сад и связанного оставили наедине с распутной женщиной.Святой, чтобы не поддаться греху, откусил себе язык и оградил себя от плотской страсти этой страшной болью. А затем выплюнул окровавленный язык в лицо блудницы.Палачи, видя мужество и бесстрашие мученика, отрубили Святому голову.ПриметыНенастный день – зима будет суровой.На Еремея-бобовника выдался теплый ясный день, значит, будет много хлеба.Много росы – к ясной погоде.Вечером нет росы – на следующий день будет дождь.Чем дольше идет дождь, тем скуднее будет урожай.Утренний туман означает, что будет много грибов.Пауки плетут паутину – к погожим дням.