Российские школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.

Когда в 2020 году школьники получат аттестаты

«Все российские школьники — и девятых, и одиннадцатых классов — в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата», — сообщили в пресс-службе кабмина.

Вчера подписано Постановление Правительства, оно утверждает все изменения, которые уже были озвучены и доведены до регионов. А именно:

Государственная итоговая аттестация в этом году проводится по итогам текущих отметок учащихся и это является основанием для выдачи аттестатов в 9х и в 11х классах.

ЕГЭ необходимо сдавать только тем, кто планирует поступать в вузы.

Закрепляется понятие пробный экзамен, который мы совместно с Рособрнадзором планируем провести 29 и 30 июня без участия школьников.

У нас уже готовы приказы, прошедшие все процедуры проверки. Ждем, что сегодня их зарегистрирует Минюст и 15 июня, как и планировалось, все регионы смогут выдать аттестаты. К сожалению, есть ряд регионов, которые нас не услышали, несмотря на регулярные многочисленные совещания и поторопились.

Тем не менее, каждый школьник, чьи отметки соответствовали аттестации, получит свой аттестат. Мы за этим проследим.