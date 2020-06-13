В Санкт-Петербурге растет число заболевших коронавирусом

В руководстве Санкт-Петербурга объяснили, почему они не пошли по пути Москвы и не ввели цифровые пропуска и прочие меры: эти города «нельзя сравнивать», питерцы «более образованные, более квалифицированные». Это заявил вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин.

«Нельзя сравнивать Москву и Петербург, мы идём куда более щадящим путём, мы не вводили таких жёстких ограничений, как Москва. На наш взгляд, это оправданно. Не потому, что мы умнее, а потому, что мы считаем, что у нас куда более подготовленные жители, более ровный состав населения, более образованный, более квалифицированный», — заявил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Также чиновник отметил, что в Москве ограничения были введены на две недели раньше Петербурга, где режим самоизоляции стараются снимать более предусмотрительно, несмотря на «карантинную усталость». По словам Елина, руководство Петербурга старается как можно сильнее ослабить карантинные меры.

Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 12 июня 2020 года составило 274 человека. Это рекордно низкий показатель за последнюю неделю. Всего в России за сутки выявили 8 987 заболевших.

В последнюю неделю число заболевших стремительно снижается. Ранее мы держались на одном уровне, эксперты называли это плато. Но в последние дни роста заболевших коронавирусом не наблюдается. При этом число выздоровевших растет.

Всего же за сутки в Санкт-Петербурге на коронавирус проверили рекордное число людей — 25 тысяч 793 человека. Сейчас под наблюдением врачей находятся 4 тысячи 122 человека. Из них 172 — в обсерваторе, 977 — на самоизоляции, 2973 — контактные.

За сутки на горячую линию по коронавирусу поступило почти тысяча обращений от горожан.При этом 46 человек сообщили о том, что вернулись из-за рубежа. В полицию обратились 24 человека.

В городе сейчас работают 4 тысячи 418 петербургских волонтеров, вони выполнили уже 19 тысяч 739 заявок.