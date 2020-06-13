Доходы России от экспорта нефти упали на 25% в феврале-апреле

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Доходы России от экспорта нефти упали на 25% в феврале-апреле

Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Доходы России от экспорта нефти упали на 25% за период с февраля по апрель, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы (ФТС).

Продажа энергоносителей принесла стране $30,2 млрд. При этом физический экспорт нефти снизился только на 4% — почти до 85 млн тонн.

В апреле доходы от экспорта нефти рухнули на 40% в сравнении с мартовским показателем. Физический объем продаваемых энергоносителей оставался при этом прежним — 21,8 млн тонн.

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