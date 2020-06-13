Минтранс сообщил о росте спроса на билеты в Крым после заявления об открытии турсезона

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Министерство транспорта заявило о резком росте спроса на билеты в Крым. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что спрос вырос на фоне заявлений об открытии туристического сезона на полуострове.

Глава региона Сергей Аксенов ранее заявил об открытии сезона с 1 июля.

Кроме того, в Минтрансе отметили, что компания «Гранд сервис экспресс» намерена запустить поезда «Таврия», связывающие Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Планируется, что поезда также организуют из Петербурга в Евпаторию.

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