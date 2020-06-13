Франция призвала США не вводить санкции против МУС

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AP

Франция обеспокоена указом президента США Дональда Трампа, допускающего санкции против Международного уголовного суда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Жан-Ива Ле Дриана.

По словам министра, «это решение представляет собой серьезный выпад против суда» и «ставит под сомнение многосторонность и независимость юстиции».

Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция призывает США не вводить санкции, поскольку суд является единственной международной уголовной инстанцией с универсальным значением.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий санкции против членов МУС, расследующих возможные американские преступления в Афганистане.

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