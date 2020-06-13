Планы могут рухнуть: в Минздраве предупредили собравшихся на курорты россиян

Министр здравоохранения озвучил и другие неутешительные данные: жара вряд ли способствует нейтрализации коронавируса

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, власти курортных регионов объявляют, что начинают открываться для туристов. Министр туризма Крыма Вадим Волченко на этой неделе заявлял, что «уже сегодня можно смело бронировать отдых» в регионе, санатории и гостиницы которого откроются для всех жителей России с 1 июля. Однако глава Минздрава Михаил Мурашко в своих сегодняшних высказываниях был не столь оптимистичен. Он предупредил потенциальных туристов, что ситуация с коронавирусом может поменяться в любой момент, и планы на отдых придется корректировать.

«Сказать, что гарантированно можно рассчитывать, что в то место, куда вы собираетесь приехать отдыхать, будет безопасно и будет спокойно… Надеюсь, что это будет так. Но мы должны быть готовы, в том числе, поменять свои планы», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия-24» в ответ на вопрос, можно ли планировать отпуск в России на июль-август.

В планы может вмешаться не только изменившаяся в худшую сторону эпидемиологическая ситуация в том или ином курортном регионе. Сам будущий турист может заразиться перед отпуском, и это сорвет все планы.

Кроме того, министр сообщил, что жара вряд ли может способствовать гибели коронавируса. Ранее в Роспотребнадзоре говорили, что COVID-19 практически полностью теряет способность заражать людей при температуре воздуха от плюс 30 градусов. Но теперь у Минздрава на этот счет другое мнение.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения Михаил Мурашко

«Мы знаем, что определенный температурный режим благоприятствует передаче коронавирусной инфекции, но есть ведь, скажем, летний период. Мы общаемся с нашими коллегами и в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах, они говорят, что активность не снижается коронавирусной инфекции», — заявил Мурашко.

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Однако даже риск заболеть и никуда не уехать не останавливает россиян, привыкших проводить хотя бы несколько летних недель на море. В Крыму было забронировано около 70% мест в гостиницах, отелях и санаториях на конец лета еще до того, как власти региона официально подтвердили дату возобновления приема туристов.

Да и сам отдых этим летом в родной стране обойдется гражданам гораздо дороже. Рост цен может составить до 30%, заявил на этой неделе вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов. Отпуск в Турции, Египте, Италии или Греции из-за пандемии стал невозможен, и россияне обратили свое внимание на отечественные курорты, соотвественно, резко вырос спрос.

«Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены», — констатировал Курносов.

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Из-за коронавируса Россия приостановила все международные авиаперевозки с 27 марта, а уже с 30 марта были закрыты сухопутные границы. Сейчас выехать из страны россияне могут, но туристических поездок это не касается — должна быть более веская причина. Пропустят через границу только тех, кто едет на работу, учебу, лечение либо в случае необходимости ухода за родственниками. Планы открытия международного авиационного сообщения в правительстве пока только обсуждаются.