Путин и Эрдоган обсудили восстановление двусторонних связей после пандемии, Ливию и Сирию

«Главы государств обменялись поздравлениями по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Турцией (3 июня 1920 г.). Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного партнёрства. Затронуты актуальные аспекты противодействия пандемии коронавирусной инфекции. Подчеркнута важность поэтапного, по мере снятия ограничительных мер, восстановления в полном объеме двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей», — цитирует сообщение ТАСС.

Главы России и Турции также отметили важность скорейшего прекращения огня в Ливии и возобновления диалога между ливийцами на основе решений Берлинской конференции. «При обстоятельном обсуждении ситуации в Ливии выражена глубокая озабоченность продолжающимися в стране масштабными боестолкновениями, приведшими к многочисленным жертвам и разрушениям. Владимир Путин отметил важность скорейшего прекращения огня и возобновления межливийского диалога на основе решений Берлинской международной конференции 19 января, одобренных резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН, и других инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование конфликта», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Эрдоган подчеркнули необходимость наращивания усилий по соблюдению двусторонних договорённостей по соблюдению перемирия в сирийском Идлибе. «Затронута также ситуация в Сирийской Арабской Республике. Акцентирована необходимость наращивания усилий по реализации российско-турецких договоренностей по идлибской зоне деэскалации, включая принятый в Москве 5 марта с. г. дополнительный протокол к сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 г. В числе приоритетных совместных задач — контроль за соблюдением перемирия и нейтрализация действующих в Идлибе террористических группировок», — указали в пресс-службе.