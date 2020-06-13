Верховный сократил срок барнаульскому гонщику BMW Александру Руденко смертельное с детьми

Защита виновника смертельного ДТП в Барнауле Александра Руденко, по вине которого погибли двое детей и молодая женщина, добилась пересмотра дела в высшей судебной инстанции. По результатам рассмотрения жалобы Верховный суд РФ сократил срок лишения свободы на два года и два месяца. Об этом ГТРК «Алтай» сообщила Елена Корецкая, чья дочь погибла в той аварии, а муж остался инвалидом.

Известно, что суд первой инстанции приговорил виновника отбывать наказание в колонии-поселении. Затем краевой суд ужесточил приговор: Александр Руденко получил 8,5 лет колонии уже общего режима и должен был выплатить семьям пострадавших и погибших 21 млн рублей. Адвокаты виновника ДТП обратились в кассационный суд в Кемерове. Там ему сократили срок на два месяца и снизили общую сумму выплат на 3 млн рублей.

Следующей инстанцией был Верховный суд. Его решение, как сообщает ГТРК, стало для пострадавших настоящим разочарованием. «По итогам рассмотрения знаю, что срок понизили до 5 лет и 9 месяцев (по другим данным – до 10 месяцев – прим. ред. ГТРК «Алтай»). По месту отбывания и по выплатам пока информации нет, ожидаем. Есть вероятность, что это даже не колония общего режима, а поселение, что-то совершенно неадекватное. Все в негодовании, все возмущены, удивлены. Адвокаты сейчас консультируются, мы ждем каких-то предложений, заключений. Выносить эту историю дальше, на международный уровень, у нас нет ни сил, ни эмоций, только одно разочарование в нашем правосудии и все», — заявила Елена Корецкая.

Между тем на сайте Верховного суда пока не опубликован текст решения. Он должен появиться в ближайшие дни. Обжаловать этот вердикт можно в апелляционной коллегии.

Напомним, ДТП случилось 15 октября 2018 года в 23:05 на проспекте Ленина. 33-летний водитель BMW Х6 Александр Руденко в состоянии опьянения пересек регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Renault под управлением 43-летнего водителя Сергея Федько, который двигался по улице Анатолия со стороны проспекта Социалистического в сторону проспекта Комсомольского. Сергей Федько и его пассажир Евгений Нагорнев были госпитализированы в отделение реанимации краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Их маленькие дочери погибли. Жена Евгения, Юлия Нагорнева также скончалась.