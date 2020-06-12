Зеленский оценил участие Украины в партнерстве расширенных возможностей НАТО

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Зеленский оценил участие Украины в партнерстве расширенных возможностей НАТО
Зеленский оценил участие Украины в партнерстве расширенных возможностей НАТО

Efrem Lukatsky/AP

Получение Украиной статуса партнера расширенных возможностей Североатлантического альянса позволит сторонам улучшить взаимодействие, заявил украинский президент Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.

Глава государства выразил благодарность членам альянса за признание вклада Украины в совместные миротворческие операции в мире.

Ранее сообщалось, что Украина стала участником партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса.

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