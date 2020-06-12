Взрыв на газохранилище в Казани – коротко

Что произошло?

В Казани на улице Северо-Западная, 10 в наземном газохранилище произошел взрыв. По данным МЧС, один человек погиб и двое госпитализированы. Оба пострадавших находятся в Республиканской клинической больнице Татарстана. Емкость хранилища — 100 куб. м.

Первые фото с места происшествия можно посмотреть здесь. Все последние данные — в трансляции «БИЗНЕС Online».

Что происходит сейчас?

Спасатели пытаются ликвидировать пожар, ему присвоен 4 ранг сложности из пяти возможных.



Какие силы мобилизованы?

На месте работает заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Константин Чанышев. На месте работает 138 человек, 48 единиц техники всего. От МЧС на месте работает 94 человека и 30 единиц техники.

Чем это грозит?

Есть угроза распространения огня на остальные емкости, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.

Где это территориально?

Это Московский район Казани — Соцгород. Поблизости находится завод «Казаньоргсинтез».

Какая реакция?

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». Следователи после локализации пожара приступят к осмотру. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, которые позволят установить причину произошедшего. Прокуратура Московского района Казани по поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова начала проверку.