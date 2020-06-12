Украинские аэропорты начнут принимать международные рейсы

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РИА «Новости»

Правительство Украины в пятницу, 12 июня, разрешило некоторым аэропортам в стране с 15 июня принимать международные рейсы, также утверждены новые критерии работы пропускных пунктов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление замглавы мининфраструктуры страны Дмитрия Абрамовича.

По его словам, действовать будут пункты пропуска в Ужгороде, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Измаиле, Мариуполе, Кривом Роге, Сумах, Ровно, Озерном, Черкассах, Полтаве и Сокольниках.

Также кабинет министров утвердил новые критерии, разработанные министерством здравоохранения, согласно которым иностранцы будут пересекать границы Украины.

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