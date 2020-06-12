Дети время игры берегу алтайской реки нашли тело утопленника

Оперативники на реке Алей

9 июня вечером на берегу реки Алей был обнаружен труп мужчины. Как сообщили участники сообщества «Инцидент Рубцовск» «ВКонтакте», на месте работали сотрудники МЧС и полиции. Предварительно известно, что мужчина утонул, и его тело прибило к берегу.

По имеющимся сведениям, тело было найдено в районе улицы Некрасова на берегу реки Алей еще вечером 9 июня. Его обнаружила местная детвора. Однако оперативные службы якобы вызвали только вечером следующего дня. Правоохранители прибыли на место и устанавливали обстоятельства случившегося. Подробности инцидента уточняются.

Отметим, что 10 июня спасателям также удалось обнаружить в реке Катунь тело 17-летнего юноши, утонувшего при очевидных обстоятельствах 26 мая. Работы по поиску завершены в районе населенного пункта Известковый, на расстоянии 21 км от места происшествия. Поиски продолжались с 26 мая ежедневно, говорится в сообщении ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Отмечается, что подростка искали не только спасатели, но и сотрудники полиции, родственники, местные жители, добровольцы, спортсмены — водники, водолазы. В первые дни поисков были задействованы даже пожарные села Чемал. Общая группировка составила около 50 человек. «Ежедневно прочесывались десятки километров. Безрезультатно. С 4 июня в Катунь начали погружаться водолазы, искали при практически нулевой видимости», — сообщили в ведомстве.