Итальянские классики RCS Sport пройдут в августе

Компания RCS Sport объявила новые даты проведения классик Мирового тура Милан-Сан-Ремо, Страде Бьянке, Ломбардии в утверждённом UCI новом пересмотренном календаре.

1 августа состоится «самая южная из северных классик Европы» — Страде Бьянке, мужская и женская версии гонок. В прошлом году победителями Страде Бьянке стали Жулиан Алафилипп и Аннемик Ван Флётен.

5 августа пройдёт Милан-Турин. В прошлом году классику выиграл Майкл Вудс, опередивший Алехандро Вальверде и Адама Йейтса.

Милан-Сан-Ремо пройдёт 8 августа. В прошлом году победу на «Классичиссиме» одержал Жулиан Алафилипп.

12 августа состоится Гран-Пьемонте. В прошлом году победителем классики стал Эган Берналь.

15 августа пройдёт Ломбардия, победителем которой в прошлом году стал Бауке Моллема, опередивший Алехандро Вальверде и Эгана Берналя.

RCS Sport: «Сегодня мы получили календарь, утверждённый UCI. По традиции, Страде Бьянке откроет сезон однодневных классических гонок, а Милан-Сан-Ремо будет первым Монументом велоспорта.

На данном этапе мы думаем о том, как начать сезон безопасно, как наилучшим образом организовать гонки. Эти даты – новый вызов, который войдёт в историю велоспорта, потому что никогда эти гонки не проводились летом. Они символизируют рестарт нашей страны и велоспорта».

Календарь итальянских классик:

— Strade Bianche и Strade Bianche Women Elite: Суббота, 1 августа;

— Milano-Torino: среда, 5 августа;

— Milano-Sanremo: суббота, 8 августа;

— GranPiemonte: среда, 12 августа;

— Il Lombardia: суббота, 15 августа

Также подтверждены даты проведения Тиррено-Адриатико – с 7 по 14 сентября, и Джиро д’Италия – с 3 по 25 октября.