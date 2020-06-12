Стали партнерами: НАТО наделило Украину статусом

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве…

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, октябрь 2019 года

Efrem Lukatsky/AP

Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО. Это значит, что альянс и Киев будут повышать совместимость войск, улучшать логистику и командные связи. Статус не предполагает обязательного членства, но НАТО будет помогать Украине в реформах армии.

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НАТО официально придало Украине статус партнера расширенных возможностей. Как указали в организации, украинские власти отправляли своих солдат поддерживать миссии альянса в Афганистане и Косово, а также проводили совместные учения.

«Это решение показывает большой вклад Украины в миссии НАТО и демонстрирует неизменную приверженность альянса партнерствам, несмотря на пандемию COVID-19», — подчеркнула пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Другими партнерами НАТО являются Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. При этом данный статус не предполагает обязательного будущего членства.

Вместе с тем члены альянса будут помогать Украине в реформах армии, безопасности, усилении гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией.

«Искренне поздравляю Украину с получение давно заслуженного статуса партнера расширенных возможностей НАТО. Получение этого статуса принесет общую пользу как альянсу, так и народу Украины. Независимая, суверенная и стабильная Украина — это ключ к евроатлантической безопасности», — написал в Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Мы долго шли к этому заголовку на сайте НАТО.

В январе 2020 года по поручению президента Владимира Зеленского Украина официально подала заявку на программу расширенных возможностей НАТО. Тогда было много дипломатической работы. Очень много дипломатии на всех уровнях. И все получилось. Мало кто верил, что у нас все получится, но мы это сделали», — сообщил в Facebook глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и приложил скрин соответствующей новости с информационного ресурса альянса.

Посольство США в Киеве также выразило радость в связи с произошедшим.

«Союзники НАТО предоставили Украине возможности для углубления сотрудничества за счет вклада в нашу совместную безопасность. Соединенные Штаты Америки по-прежнему открыты для продолжения сотрудничества с нашими украинскими партнерами в целях улучшения совместимости НАТО и содействия реформе оборонной сферы», — заявили в диппредставительстве.

При этом сотрудничество Украины с НАТО было под угрозой — причем из-за действий офиса Зеленского. В прошлом месяце парламент Болгарии выступил против территориальной реформы в Одесской области, назвав это очень плохой новостью для местной болгарской общины, и пригрозил преградить путь Украине в НАТО.

Вскоре Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой и заверил, что Болградский район останется в его нынешних границах.

Однако на своем сайте МИД Украины разместил коммюнике, в котором выражалось возмущение тем, что болгарский парламент принял декларацию по внутренней политике Украины.

В марте на сайте официального интернет-представительства президента Украины была опубликована петиция, в которой предлагалось создать военно-морскую базу для постоянной дислокации флота альянса НАТО на юго-востоке страны.

По задумке она должна быть размещена в Мариуполе Донецкой области. В качестве причины создания такого подразделения называлась «постоянная угроза и некорректное поведение» России. К слову, это основной тезис, который использует в своей военной политике НАТО по отношению к России.

В Москве считают, что не стоит воспринимать всерьез звучащее со стороны Украины предложение разместить в Азовском море базу НАТО. Такое мнение выразил депутат Госдумы Андрей Козенко. Он уточнил, что такое предложение является последствием проявления эпидемии национализма.

«Пока Украина продолжает оголтело взывать к Западу, действующим членам НАТО помогает, как это ни парадоксально, Россия. Я говорю об Италии и ситуации с коронавирусом. Там уже меняют потихоньку флаги ЕС на российские. На Украине, к сожалению, помимо коронавируса еще и эпидемия национализма, поэтому рассчитывать на адекватность пока не приходится», — отметил он в беседе с РИА «Новости».

По словам Козенко, именно поэтому на Украине «продолжаются подстрекательства с подленькими предлогами и обвинениями России в агрессии», несмотря на то что Европа признала Россию страной-миротворцем.

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