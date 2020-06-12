На Світязі – рекордне підняття рівня води за добу

Сьогодні вранці, 12 червня, рівень води в озері Світязь встановився на відмітці 110см відносно рівня 0, додавши за останню добу 4 см.

«Для розуміння, в об’ємі це становить 1 млн.100 тис.куб.метрів., це рекордне добове підняття рівня води у цьому році», – написав керівник регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Назарій Поліщук на своїй сторінці у Facebook.

Починаючи з 31 травня рівень води в найбільшому озері України постійно зростає.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Рівень води у Світязі зріс на 4 сантиметри всього за декілька днів рясних дощів.

Також позитивні новини є і про річку Стир. За добу рівень води по водпосту міста Луцька зріс на 15 см і становить 2м 77см відносно рівня 0.