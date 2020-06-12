Башаров оценил призыв лишить его звания заслуженного артиста РТ

Артист Марат Башаров ответил казанской активистке, устроившей одиночный пикет с требованием лишить его звания заслуженного артиста Татарстана.

«Уважаемая zaza, вы когда в следующий раз пойдете, меня пригласите… я хоть плакат подержу, а у вас руки отдохнут. Вам ими еще дома с детьми поиграть, мужа накормить, за собой поухаживать. Мы с женой всегда готовы вам помочь. Мир вашему дому, любви и бумаги:-)))) Марат Башаров, заслуженный артист РТ, лауреат Государственной премии России!!!» — написал он под ее постом в «Инстаграме» о пикете (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Напомним, в среду одна активистка вышла к зданию минкульта РТ, держа в руках плакат с требованием лишить Башарова почетного звания.

Ранее в апреле в сети также появилась петиция с требованием лишить Башарова звания заслуженного артиста РТ и государственной премии РФ. Автор обращения, собравшего почти 80 тыс. подписей, указал, что актер ранее избивал своих жен и «дискредитирует звания и награды, которые носят другие достойные люди».

По словам руководителя пресс-службы президента РТ Лилии Галимовой, Башарова нельзя лишить звания заслуженного артиста Татарстана, поскольку для этого нет оснований. Причиной для лишения может быть указание недостоверных данных или решение суда.