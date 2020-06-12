Украина получила $2,1 млрд от МВФ

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РИА «Новости»/Depositphotos

Украина получила первый транш от МВФ в размере $2,1 млрд, написал в Twitter председатель Нацбанка Яков Смолий.

«Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ», — написал Смолий.

Глава Нацбанка добавил, что средства выделил не МВФ, а несколько стран-участниц фонда.

9 июня исполнительный совет МВФ заявил, что за полтора года переведет Украине $5 млрд. Средства будут использоваться, чтобы преодолеть последствия коронавируса и восполнить дефицит бюджета.

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