На Украине назвали Минские договоренности «никчемными»

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

РИА «Новости»

Украинский вице-премьер Алексей Резников назвал Минские договоренности, направленные на урегулирование ситуации в Донбассе, «никчемными» с юридической точки зрения, пишет «Известия».

«Я абсолютно поддерживаю выводы (…) относительно никчемности в плане оценки международно-правового договора Минских соглашений», — сказал Резников.

Вице-премьер заявил, что срок договоренностей давно истек, потому что «последние даты, которые там записаны, — это 2015 год».

Тем не менее, Резников отметил, что Украина заинтересована в завершении конфликта в Донбассе.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский захотел вернуть «крымский вопрос» в повестку дня

— Песков напомнил позицию Москвы по ситуации в Донбассе

— Экс-глава офиса Зеленского обвинил президента в погружении Украины в хаос

Источник