Самые интересные видео 12 июня

«Блокнот» подготовил подборку из самых запоминающихся видео, облетевших сегодня интернет.

В сегодняшних лучших видео дня: не самый удачный косплей «Трех билбордов на границе…» и целых два питона, один из которых использовался в качестве оружия.

В Екатеринбурге открыли пляжный сезон. Бассейн с красивыми девушками в бикини и с парнями (просто парнями) колесил по центру города. Полиция этого не оценила и готовится выписывать штрафы за перевозку пассажиров сне салона.

На втором видео житель подмосковного города Видное выгулял во дворе дома двухметровую змею. Кирилл Логвенков и его императорский удав по кличке Вильгельм изрядно позабавили соседей.

На третьем ролике частные детские сады Красноярска показали, как они будут выглядеть после снятия режима самоизоляции. 3744 ребенка могут вернуться в общую очередь, а сады — закрыться.

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — отличный фильм. Возможно, именно им пытались вдохновиться агитаторы за принятие поправок в Конституцию в Краснодарском крае. Но, кажется, немного перестарались.

Героем пятого ролика тоже стали питон вместе со своим не слишком гуманным и абсолютно пьяным хозяином. Инспекторы ДПС заметили подозрительный автомобиль ночью в микрорайоне Уралмаш в Екатеринбурге. После небольшой погони полицейским удалось остановить машину. Тогда нетрезвый водитель принялся размахивать огромной живой змеей и угрожать полицейским. Однако сотрудники ДПС смогли обезвредить водителя. Пьяный хозяин успел сообщить, что удава зовут Кокаин.