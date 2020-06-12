Уровень безработицы в Турции в марте снизился до 13,2%

Согласно сообщению TurkStat, число безработных в возрасте от 15 лет и старше за месяц уменьшилось на 573 тыс. человек в годовом исчислении до 3,97 млн, передаёт Hurriyet.

Показатель за март также снизился с 13,6% в феврале.

Кроме того, официальные данные показали, что за тот же период безработица в несельскохозяйственном секторе упала на 1,1 процентный пункт до 15%.

Между тем уровень безработицы среди молодежи, включая людей в возрасте от 15 до 24 лет, составил 24,6%, опустившись на 0,6 процентный пункт в годовом исчислении.