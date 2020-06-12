Названы опасные вещества, которые находятся в мясе

В мясной промышленности очень часто повторяется то, что мясо играет очень важную роль в питании каждого человека, ведь содержит огромное количество необходимых веществ. Но в то же время никто не рассказывает о том, какие опасные вещества могут находиться в подобной продукции и к чему может привести употребление некачественного мяса на протяжении долгого времени. Об этом сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. На сегодняшний день животные, которые выращиваются для мяса, не могут свободно пастись и употреблять в пищу свежую траву. Животных помещают в тесные загоны, где в качестве еды они получают ГМО кормы, разнообразные антибиотики или даже гормоны. Не стоит забывать о том, что дополнительную обработку мясо проходит и на заводе. В него добавляют консерванты синтетического происхождения, которые можно найти примерно в 70% мясной продукции. Специалисты провели исследование фабричного мяса и обнаружили, что в нем содержится огромное количество веществ, которые могут быть опасными не только для здоровья, но и для жизни человека. Часто производители добавляют в продукцию бензоат натрия или же его аналоги. Вместе с аскорбиновой кислотой это вещество формирует новое соединение, которое имеет канцерогенные свойства. Подобное может стать причиной возникновения раковых клеток в организме человека. Животных даются разнообразные стимуляторы роста и по сравнению с некоторыми из них гормоны и антибиотики являются полностью безобидной добавкой. Некоторые недобросовестные производители используют рактопамин, который на сегодняшний день запрещен в 160 странах мира. При этом в 27 странах добавка считается безопасной, хотя она крайне отрицательно сказывается не только на состоянии животных, но и на человеческом здоровье. Для того, чтобы в мясе не размножались бактерии и долгое время присутствовал достаточно яркий цвет, используются нитриты и нитраты. Вместе с некоторыми аминокислотами они способны создавать опасные вещества, обладающие канцерогенными свойствами. И это далеко не все добавки, которые можно встретить в мясной продукции. За счет этого производители пытаются больше заработать, но они совсем не думают о том, как регулярное употребление такого мяса может сказываться на здоровье потребителей.