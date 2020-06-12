Ученые рассказали, где может начаться новая пандемия

Неожиданно для всех командой зоологов были опубликованы результаты очередного исследования, в которых говорится, что рынки диких животных, расположенных в Юго-Восточной Азии, могут быть отличным местом для развития разных типов коронавирусов. Новая вспышка пандемии может случиться именно там, ведь на рынках присутствуют все необходимые для развития инфекции условия, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Интересным моментом является то, что исследования проводились еще 7 лет назад. Тогда на многих фермах и рынках во Вьетнаме были собраны образцы биологического материала. Специалисты рассказали, что они использовали полмеразную цепную реакцию для того, чтобы определить в образцах наличие коронавирусов. Ученые нашли следы шести разных штаммов, среди которых был и тот коронавирус, который спровоцировал пандемию в 2020 году. «На совершенно всех рынках были найдены разные штаммы вируса. На каждом из рынков продавались грызуны. Кроме того, вирусы обнаружили и на 60% ферм, на 94% предприятий, где в качестве удобрений используется помет летучих мышей», — заявили ученые. Стоит обратить внимание на то, что из-за того, что животные постоянно перемещаются, количество образцов, в которых присутствуют коронавирусы, постоянно увеличивается. К примеру, среди крыс было практически 21% зараженных особей. Сегодня же количество зараженных коронавирусом особей увеличилось до 32% на рынках и до 56% в ресторанах, где грызуны подавались как блюдо. Увеличение зараженных особей отмечается и среди рукокрылых, бамбуковых крыс, а также дикобразов. Специалисты уверены в том, что на рынках заражение происходит из-за того, что смешиваются фекалии разных животных. Патоген очень быстро передается от одного вида к другому. Подтверждением этого является то, что эксперты нашли в выделениях грызунов вирусы, которые, как правило, встречаются у птиц или же летучих мышей.