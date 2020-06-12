Жители очередного алтайского поселка обеспокоены возможным закрытием единственной школы

Жители поселка Рогуличный Первомайского района собирают подписи под обращением к губернатору Алтайского края с целью не допустить закрытия единственной школы. Текст обращения опубликован на странице главы Сибирского Сельсовета Олега Боронина. В комитете по образованию администрации Первомайского района «Банкфаксу» заявили, что планов по закрытию школы пока нет, однако из-за кадровых проблем школьников периодически приходится возить на учебу в соседнее село.

Жителям Рогуличного стало известно, что районные власти будто бы намерены закрыть единственную школу в поселке, которая является филиалом Сибирской СОШ. В связи с такой информацией они решили написать обращение губернатору Виктору Томенко, чтобы он помог ее сохранить. «Считаем ликвидацию нашей школы недопустимой, ничем не обоснованной и вредной мерой», — указывают авторы письма. Также они пишут, что Рогуличный «не является вымирающим» и приводят данные официальной статистики, согласно которой, без учета дачников, здесь проживает 422 человека. «В настоящее время в поселке 37 школьников, 20 детей дошкольного возраста, в текущем году ожидается как минимум три рождения детей», — аргументировали авторы необходимость сохранения образовательного учреждения.

Кроме того, по их мнению, наличие школы в поселке свидетельствует о том, что он не деградировал. «Да, наша школа старая, деревянная одноэтажная, и она ни разу за время своего существования капитально не ремонтировалась. Да, нам могут сказать, что техническое состояние здания не соответствует требованиям. Да, нам могут сказать о якобы отсутствии в школе необходимого количества профессиональных кадров. Но разве не задача государственной власти и районной администрации эффективно решать эти проблемы? Или это принцип такой – довести школу «до ручки», а потом под этим предлогом закрыть?» — задается вопрос в обращении к губернатору.

Также в письме приводятся и другие аргументы. К примеру, если детей из Рогуличного переведут в СОШ в Сибирском, то она не сможет обеспечить их обучение в одну смену, что станет нарушением указаний президента. Более того, речь также идет о плохом качестве дороги, по которой будут возить школьников в Сибирский. По мнению авторов, она опасна для детей. Вместе с тем они говорят, что при закрытии школы перестанет работать и угольная котельная, от которой топятся ФАП, почта и библиотека. «Кстати, в прошлом году в котельной был установлен новый котел: деньги бюджета в песок?», — обращают внимание составители обращения.

В завершении они просят Виктора Томенко не допустить закрытия школы и помочь ей в подготовке к следующему учебному году: провести ремонт и решить кадровые проблемы. В случае, если он и органы власти не отреагируют, то они будут вынуждены обратиться к Владимиру Путину.

ИА «Банкфакс» обратился за комментарием к председателю комитета по образованию Первомайского района Александру Амельченко. Тот заявил, что у властей пока нет планов по закрытию школы в Рогуличном, и соответствующих распоряжений от руководства не поступало. По его словам, если бы учреждение действительно хотели закрыть, то перед этим жителей поселка предупредили и узнали их мнение.

В то же время он отметил, что у этой школы имеются проблемы. «Я в этой должности работаю три месяца. Разумеется, я проехал по всем образовательным организациям, посмотрел их состояние и пришел в ужас. В Рогуличном в ужасном состоянии котельная. Там сарай стоит, в нем труба, которая подходит к самому зданию. Я обратился с заявлением, чтобы было проведено обследование и составлено заключение, угрожает ли это жизни и здоровью учащихся. Больше никаких решений по этой школе не принималось. Я не знаю, откуда это пошло», — пояснил председатель комитета по образованию. Результаты экспертизы будут известны не раньше, чем через месяц, и, если окажется, что обучение в школе безопасно, то дети смогут прийти на занятия уже 1 сентября.

Также он добавил, что в прошедшем учебном году школа исправно работала. По его словам, в ней действительно не хватает учителей, как и во многих других малокомплектных учреждениях. Чиновник объяснил, что для прохождения некоторых предметов школьников возят Сибирскую СОШ, к примеру, на технологию и физкультуру, так как в Рогуличном даже нет своего спортзала. Александр Амельченко подчеркнул, что подвоз организован по всем нормам, с утвержденным маршрутом и максимально безопасно для детей.

Напомним, что недавно стало известно о возможной ликвидации школы в селе Пятков Лог Волчихинского района. Тогда сельчане также написали обращение губернатору. После этого администрация района заявила, что речь шла лишь об обсуждении качества образования, а не о закрытии, и люди все не правильно поняли. Не исключено, что после огласки данной темы в СМИ администрация решила на время отложить ликвидацию.