Дон Ричи — гражданин года, спасший 164 человека от самоубийства

Австралиец Дональд Тейлор (Дон) Ричи прожил 86 лет и за 45 лет своей жизни официально спас 164 человек от самоубийства, прогуливаясь вдоль скалы The Gap.

Заглавное фото: Дон Ричи на фоне той самой скалы The Gap

Ричи жил рядом со скалой названной The Gap, это знаменитая скала в Сиднее, популярная у людей, решивших добровольно прекратить свою жизнь. Дон выбрал своей миссией спасать жизни этих людей и регулярно прогуливался смотровой площадке, отговаривая от смерти попадающихся ему потенциальных самоубийц. Он часто начинал свой разговор с обычной фразы “Can I help you in some way?” (Я могу вам как-то помочь?) Затем в процессе разговора Дон приглашал самоубийц к себе на чашечку чая.

Дон даже наградили за его спасения медалью, причина награды звучала как «служению обществу по предотвращению самоубийств». Официально Ричи спас 164 человека, но его семья говорит, что в реальности спасенных душ было намного больше – более 400.

Дон получил еще несколько наград – “Гражданин года” от местного муниципалитета в 2010-м и награду Local Hero Award в 2011-м.

На вопрос почему он делал это несколько десятилетий своей жизни – Дон отвечал просто “невозможно просто сидеть и смотреть, как люди это с собой делают”.

С 14-летнего возраста (с 1939 года) Дон служил на корабле и воевал во Второй мировой войне, был свидетелем капитуляции японского флота в 1945-м.

После войны он работал продавцом страховок, осел недалеко от скалы The Gap, женился, у них родилось 3 дочери.

Дон спасал самоубийц до 2009 года (до своих 83-х лет) и сам умер в возрасте 86 лет. Про Ричи в Википедии есть отдельная статья, его второе имя: “Angel of The Gap”.

Скала The Gap