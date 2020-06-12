Карелин рассказал, зачем нужны поправки в Конституцию

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Александр Карелин рассказал в эфире программы «Дайте сказать!», зачем вносить поправки в Основной закон страны.

«Это новации в Конституции, которые может позволить себе сильное независимое государство. Действующая Конституция принималась в сложный период, была растерянность, было давление из-за рубежа, была попытка реванша и отомстить нам за наш ядерный щит, за многое другое.

Сейчас мы говорим о том, что кто бы не был президентом, нельзя границы пересматривать, нельзя на кухне сидеть и рассуждать «отдадим Курилы за 500 Toyota или не отдадим, потому что это будет написано в Основном законе.

Мы говорим о том, что наши соотечественники не могут быть оставлены без заботы государства, где бы они не находились. Не мечта ли это для каждого из нас?

Мы смотрим замечательные американские фильмы, где вертолеты высылают за своими и думаем «а вот у нас как?». А у нас теперь, если мы примем на всенародном голосовании эти изменения, будет точно также.

Это новации, которые может позволить себе не растерянное, стоящее перед сложным выбором государство, а государство, уверенное в своих кондициях и в перераспределении баланса полномочий во власти. Не разрушая конструкцию, мы делаем ее более устойчивой и президент, обладая огромным авторитетом и поддержкой наших сограждан, он сейчас предлагает всем в этом участвовать.

Написано о том, что мы традиционное государство. Сейчас у нас судят о том насколько ты современен — есть ли у половозрелого мужчины серьга в ухе или нет? Но это же не те критерии, мы же понимаем, что все это плесень. Но только когда мы пишем об этом, нам говорят, что мы какие-то неправильные, а мы как раз демонстрируем степень своей правильности.

Когда мы говорим о главенстве закона в том числе над международными установками, раньше, чтобы нас сильно не боялись, мы говорили, что будем подчиняться вдруг что-то пойдет не так, мы же новое государство, сейчас мы говорим что эти 30 лет не прошли даром и мы, не разрушая традиций, предполагаем, что сможем законодательно четко все обосновать, не вступая в противоречия. Но если это наши внутренние интересы и нас пытаются уязвить, то мы будем настаивать на своем», — цитирует Карелина Life.ru.

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