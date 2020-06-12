Германия встревожена планами США ввести санкции против МУС

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Markus Schreiber/AP

В МИДе Германии обеспокоены планами США ввести санкции против членов Международного уголовного суда, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«Мы с большой обеспокоенностью отметили заявление США о том, что они дают госсекретарю возможность в некоторых случаях вводить дальнейшие визовые ограничения и дополнительные экономические санкции против должностных лиц Международного уголовного суда», — говорится в заявлении МИД.

Также МИД выразил поддержку сторонникам Суда, назвав его незаменимым институтом в борьбе с международными преступлениями. Германия отвергает давление на независимость суда.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий санкции против членов МУС, расследующих возможные американские преступления в Афганистане.

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