Трамп усомнился в способности Байдена к переговорам с Россией

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Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты Джо Байден, коллаж «Газеты.Ru»
Carlos Barria/Mark Makela/Reuters
Действующий президент США Дональд Трамп усомнился в способности кандидата Демократической партии на выборах главы государства в 2020 году Джо Байдена вести переговоры с Россией и другими странами. Об этом президент написал на своей странице в Twitter.
«Что, по вашему мнению, Китай, Россия, Япония и другие будут делать с ним на переговорах? У нас не осталось бы страны!!!» – заявил Трамп.
Так глава государства прокомментировал видеозапись, на которой Байден испытывает трудности с формулировкой своего тезиса.
Выборы президента США должны состояться 3 ноября текущего года. Основными кандидатами считаются нынешний американский лидер республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент США демократ Джо Байден.
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