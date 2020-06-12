Трамп усомнился в способности Байдена к переговорам с Россией

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Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты Джо Байден, коллаж «Газеты.Ru»

Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп усомнился в способности кандидата Демократической партии на выборах главы государства в 2020 году Джо Байдена вести переговоры с Россией и другими странами. Об этом президент написал на своей странице в Twitter.

«Что, по вашему мнению, Китай, Россия, Япония и другие будут делать с ним на переговорах? У нас не осталось бы страны!!!» – заявил Трамп.

Так глава государства прокомментировал видеозапись, на которой Байден испытывает трудности с формулировкой своего тезиса.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября текущего года. Основными кандидатами считаются нынешний американский лидер республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент США демократ Джо Байден.

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