Путин заявил, что поправки в Конституцию поддерживает большинство

Необходимость внесения поправок в Конституцию поддерживает большинство россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в День России на Поклонной горе.

«У нас общий исторический код, нравственные устои, для нас безусловны уважение к человеку-труженику и к защитнику Отечества, к нашей неразрывной многовековой истории, традициям и культуре», — цитирует пресс-служба Кремля Путина.

По его мнению, закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России.

«Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны — и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию разделяют и поддерживают абсолютное большинство наших граждан», — сказал он.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля. Предусмотрена возможность проголосовать до этой даты — с 25 до 30 июня. В Татарстане уже стартовал прием заявлений о голосовании по месту нахождения.