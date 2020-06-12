Министр здравоохранения Турции позвонил человеку, чьё фото стало символом неправильного использования масок

Коджа 4 июня опубликовал в своём микроблоге в Twitter фото мужчины, спящего в общественном автобусе и использующего маску для лица в качестве повязки на глаза.

«Вирус распространяется воздушно-капельным путём. Если рот или нос остаются открытыми, мы игнорируем опасность, несмотря на то, что носим маску. Давайте обратим внимание на предупреждения, так как риск очень высок», — написал Коджа в своём посте, делясь фотографией.

Как выяснилось позже мужчину, который, закрыл глаза маской на фотографии, зовут Хамза Татли, гражданин, проживающий в южной турецкой провинции Мерсин в районе Торослар, пишет Duvar.

Татли 9 июня рассказал, что он ехал в больницу со своей матерью, когда была сделана фотография, и он натянул маску на глаза «рефлекторно».

Он также сказал, что министр Коджа позвонил ему после того, как его фотография стала популярной в социальных сетях.

«Наш министр сказал, что моя ошибка стала своего рода посланием общественности, и привлекла внимание масс. Он пообещал оказать поддержку в лечении моей матери и разобраться с проблемами. Это повысило моральный дух как у меня, так и у моей мамы», — подчеркнул Татли.